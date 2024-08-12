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10:59, 12 августа 2024Россия

В парке «Патриот» открылся форум «Армия»

В парке «Патриот» открылся военно-технический форум «Армия-2024»

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Военно-технический форум «Армия» открылся выставочном центре «Патриот». Об этом сообщает ТАСС

Свою продукцию на форуме выставят около полутора тысяч ведущих российских предприятий. В «Армии» примут участие 110 официальных военных делегаций и предприятий иностранных государств. Кроме того, запланирована 191 двусторонняя встреча с иностранными партнерами.

Форум в 2024 году впервые проходит без развлекательных мероприятий. Акцент в нем сделан на деловом формате обсуждения современных военных конфликтов.

Форум «Армия» проходит с 12 по 14 августа. Участникам покажут образцы российского вооружения, военной, а также специальной техники. Кроме того, там выставят украинскую технику, которую доставили из Харьковской и Киевской областей. В частности, речь идет про поставленные Киеву танки Abrams и Leopard, а также БМП М2А2, HMMWV M1151 и Husky.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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