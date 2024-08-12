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19:53, 12 августа 2024Мир

В Венгрии прокомментировали вылазку ВСУ в Курской области

Советник Орбана призвал мир проснуться после атаки ВСУ под Курском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

«Мир должен проснуться» после вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и начать прилагать усилия к урегулированию конфликта. Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его однофамилец Балаж Орбан, в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Тревожные новости: за последние несколько дней конфликт между Россией и Украиной обострился. Мир должен проснуться прямо сейчас! Нет никакого смысла праздновать успехи той или иной стороны», — отметил советник.

Он также подчеркнул, что Будапешт «всегда выступал» за урегулирование украинского кризиса «не на поле боя, а за столом переговоров».

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что вылазка ВСУ в Курской области с использованием техники, поставленной странами Запада, говорит о причастности Североатлантического альянса к атаке.

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      Дарья Устьянцева
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