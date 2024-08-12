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16:12, 12 августа 2024Бывший СССР

ВСУ начали поджигать леса вокруг Запорожской АЭС

ВСУ зажигательными боеприпасами провоцируют лесные пожары вокруг ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно атакуют лесные массивы вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) зажигательными боеприпасами, которые провоцируют природные пожары. Об этом заявил ТАСС директор станции Юрий Черничук.

По его словам, две недели назад возле станции бушевал лесной пожар, который украинская армия спровоцировала примерно тем же образом, что и возгорание на станции.

«ВСУ намеренно атакуют лесные массивы вокруг ЗАЭС зажигательными боеприпасами. И это такую же серьезную несет угрозу станции, как и событие, которое произошло вчера», — сказал он.

11 августа ВСУ атаковали боевыми дронами один из объектов системы охлаждения электростанции. В результате удара возник пожар, который был потушен сотрудниками МЧС.

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      Илья Таксюр
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