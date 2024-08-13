Бывшим топ-менеджерам разорившегося российского банка дали срок

Топ-менеджеры разорившего Межтопэнергобанка получили срок за хищение миллиардов

Бывшим топ-менеджерам разорившегося российского Межтопэнергобанка вынесли приговор по делу о хищении свыше 4,8 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает «Коммерсантъ».

Как установил суд, Игорь Грабовой и Елена Литвинова, занимавшие должности зампредседателя правления и экс-начальника кредитного управления, выдавали ничем не обеспеченные кредиты фиктивным фирмам. Миллиарды, среди которых деньги физических лиц, выводились в интересах организатора преступной схемы и руководителя учреждения Юрия Шутова, которому удалось скрыться за границей.

Обвинение настаивало на восьми годах колонии для Игоря Грабового и семи для Елены Литвиновой, однако суд принял иное решение, назначив пять и четыре года колонии общего режима соответственно.

Московский Межтопэнергобанк был признан банкротом в сентябре 2017 года. Кредитная организация занимала 108-е место по размеру активов в банковской системе страны и входила в систему страхования вкладов.