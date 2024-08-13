Сосед Зеленского по двору обратился к нему из российского плена

Попавший в плен сосед Зеленского призвал сравнить отношение к бойцам РФ и ВСУ

Попавший в плен к бойцам российского добровольческого отряда «Невский» бывший сосед Владимира Зеленского Юрий Даниленко передал ему привет и призвал сравнить отношение к украинским солдатам в российском плену и в самих Вооруженных силах Украины (ВСУ). Кадры беседы с Даниленко публикует РИА Новости.

«Вова, смотри, какое отношение у людей, и смотри, какое наше отношение. Вы просто-напросто нас кидаете как пушечное мясо на отработку», — пожаловался пленный.

Даниленко рассказал, что вырос с Зеленским в одном дворе в Кривом Роге. По словам одного из бойцов отряда «Невский», пленный был ранен, но более полутора километров нес на себе российского солдата, получившего тяжелое ранение, чтобы спасти его.

Ранее взятые в плен бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали на допросе, что были задержаны ФСБ через сутки после вторжения в Курскую область. Их группа из семи человек входила в состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.