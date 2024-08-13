Среда обитания
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15:21, 13 августа 2024Среда обитания

Диетолог назвал полезные после 50 лет продукты

Диетолог Гинзбург: после 50 лет нужно есть рыбу и фрукты

Фото: Juan Manuel Núñez Méndez / Unsplash

Рыбу, кисломолочные продукты и фрукты необходимо есть после 50 лет для поддержания работоспособности мозга. Советами по правильному питанию с «Вечерней Москвой» поделился диетолог Михаил Гинзбург.

Необходимо включить в еженедельный рацион жареную морскую рыбу — минимум три-четыре порции лосося или скумбрии. Такая рыба является источником омега-3 жирных кислот, необходимых для формирования клеточных мембран. Кроме того, она содержит йод и витамин D, которые поддерживают работу центральной нервной системы.

Полезными будут молоченые продукты и крупы, поскольку они улучшают работу пищеварения. По словам диетолога, воспаления и сбои в работе кишечника могут привести к ухудшению работы мозга, ускорению процессов его старения и повышению риска развития депрессии. Чтобы препятствовать этому, рекомендуется один-два раза в день пить кисломолочные напитки. Также важно есть богатые пищевыми волокнами продукты — хлеб из муки грубого помола, гречневую и овсяную крупу.

В рационе человека старше 50 лет также обязательно должны быть флавоноиды и витамины группы B, которые содержаться в ягодах, зелени, овощах и фруктах. Желательно, чтобы овощи были в каждом приеме пищи, а их общее количество в день достигало полкилограмма. В день также необходимо съедать не менее двух фруктов и 50 граммов ягод, а также пучок зелени.

В рацион также следует включить и орехи — в день их рекомендуется съедать около 50 грамм. Орехи являются источником полинасыщенных жирных кислот, важных для работы мозга. Другой важный продукт — приправы. Диетолог призвал добавлять в блюда имбирь, куркуму, перец, чеснок и лук.

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      Мария Черкасова
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