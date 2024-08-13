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15:38, 13 августа 2024Интернет и СМИ

ФСИН России опровергла сообщения о попадании сотрудников в плен ВСУ

ФСИН России опровергла сообщения о попадании сотрудников ведомства в плен ВСУ

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Проукраинские Telegram-каналы стали распространять посты, в которых утверждается, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в плен сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) в Курской области недалеко от Льгова. Публикация содержит видео. ФСИН России опровергла эти сообщения.

«Появившаяся в сети Интернет информация о том, что ВСУ якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников УФСИН России по Курской области, является фейковой», — заявила пресс-служба ФСИН России в Telegram.

На недостоверность распространенной информации также указывает форма людей на видео — сотрудники ФСИН работают в синей камуфляжной униформе, а на кадрах пленные одеты в зеленую форму. Также на видео нет никаких опознавательных знаков, которые бы указывали на то, что видео действительно снято в Курской области.

Информация о том, что сотрудники курского УФСИН были взяты в плен не получила распространение в российских СМИ. При этом многие издания федерального уровня написали новости, основываясь на официальном комментарии ФСИН России. Среди них, например, «Лента.ру», РИА Новости и ТАСС.

Публикации с недостоверной информацией почти не встречаются в соцсетях и почти не получают просмотры. Наибольшее распространение получают посты с официальной информацией ФСИН и опровержением фейка.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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