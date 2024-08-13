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20:29, 13 августа 2024Мир

Гражданина Болгарии экстрадируют в США из-за связей с Россией

Минюст: гражданин Болгарии экстрадирован в США из-за контрабанды в Россию

Фото: Michalis Karagiannis / Reuters

Греция экстрадировала гражданина Болгарии в США, который был арестован по обвинению в создании и участии в преступной группе, занимавшейся контрабандой товаров американского производства в Россию. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства юстиции США.

«50-летний Милан Димитров, предположительно, вступил в сговор с 52-летним россиянином Ильясом Сабировым и своим соотечественником, 74-летним Димитаром Димитровым, с целью закупки чувствительных радиационно устойчивых интегральных схем из США и незаконного экспорта этих компонентов в Россию через Болгарию без необходимых лицензий», — отмечает ведомство.

Арестованному вменяются статьи о нарушении мер экспортного контроля, отмывании денег и предоставлении ложных сведений Министерству торговли США. Димитрова арестовали в Греции по запросу США, а двое его сообщников все еще продолжают находиться на свободе.

9 августа задержанного на Кипре 33-летнего россиянина Артура Петрова экстрадировали в США. По версии следствия, россиянин участвовал в закупке микроэлектроники, которая позднее передавалась производителю вооружения для Российской армии.

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      Дарья Устьянцева
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