Шесть российских регионов подключились к московской медплатформе с ИИ

Вице-мэр Ракова: 6 регионов России подключились к московской медплатформе с ИИ

Уже шесть российских регионов подключились к московской платформе с медицинскими сервисами искусственного интеллекта (ИИ) «МосМедИИ». Теперь к Воронежской и Московской областям, которые пользуются умными алгоритмами несколько месяцев, присоединились Калининградская, Липецкая и Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, автоматизация рутинных процессов в медицине, над которой в Москве работают на протяжении нескольких лет, «позволяет лучше и быстрее оказывать медпомощь и, соответственно, добиться увеличения продолжительности и повышения качества жизни москвичей». «В начале 2024 года мы приняли решение делиться технологиями компьютерного зрения и открыли врачам из регионов России доступ к московской платформе с сервисами искусственного интеллекта для быстрой интерпретации компьютерных томограмм, рентгенограмм, флюорограмм и маммограмм», — отметила Ракова.

Заммэра уточнила, что московские ИИ-сервисы проанализировали свыше 160 тысяч исследований из шести субъектов, которые подключились к «МосМедИИ». Нейросети отмечают на медицинском изображении области возможных патологий цветовыми подсказками, делают важные при постановке диагноза измерения и составляют описание исследований. Безопасность и качество алгоритмов контролирует Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы.

Как отметил директор столичного Центра диагностики и телемедицины, главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев, главное отличие российских решений в области сервисов ИИ от зарубежных заключается в том, что российские врачи точно знают, с какой целью используют нейросети, и получают от них очевидную пользу. «Кроме того, в результате такой работы вступили в силу 11 национальных стандартов и 3 предстандарта в сфере применения искусственного интеллекта в лучевой диагностике. Это оригинальные разработки, которых нет ни в одной другой стране мира», — добавил он.

В «МосМедИИ» сейчас доступны 17 сервисов ИИ, которые помогают медикам находить признаки остеопороза, рака молочной железы, пневмонии и других заболеваний. Платформа была разработана специалистами московского Центра диагностики и телемедицины.

