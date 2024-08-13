Лариса Долина назвала подписчика отбросом и оправдалась

Лариса Долина решила не реагировать на хейт на фоне оскорблений подписчика

Российская певица Лариса Долина назвала хейтера отбросом и оправдалась за это. На ее пост в соцсети обратило внимание издание «Газета.ру».

Артистка пообещала, что больше не будет реагировать на заявления недоброжелателей. «Я знаю, что всегда есть плюсы и есть минусы. Никогда меня не будут безоговорочно любить все. И это было бы неправильно», — сказала Долина. Она также призвала тех, кто не любит ее творчество, «не тратить свое время».

Ранее один из подписчиков певицы назвал ее композицию заурядной, а саму Долину «старой артисткой». Слова пользователя соцсети разозлили артистку, в результате чего она назвала обидчика «гнилью и отбросом».

Ранее сообщалось, что Лариса Долина стала жертвой аферы с недвижимостью. Российская певица перевела мошенникам 100 миллионов рублей.