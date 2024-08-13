Баллы «Миллиона призов» направят жителям Курской области

На сайте «Миллион призов» открыт сбор семьям, пострадавшим в Курской области

На сайте «Миллион призов» открыт сбор пожертвований семьям, пострадавшим в Курской области. Москвичи могут перевести 500, 1000, 2000, 3000, 5000 или 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Речь идет о городских (зеленых) баллах программы лояльности «Миллион призов» и призовых (красных) баллах акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Городские баллы жители получают за активное участие в таких проектах, как «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Город идей» и других.

Чтобы помочь, на сайте «Миллион призов» нужно выбрать раздел «Поощрения» и перейти в категорию «Благотворительность». Там открыта возможность перевести баллы в адрес Российского Красного Креста. Количество переводов не ограничено.

Организация оказывает помощь наиболее уязвимым категориям населения: многодетным и малоимущим семьям, одиноким пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям с различными заболеваниями, мигрантам, беженцам, вынужденным переселенцам, а также пострадавшим при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях.

«Миллион призов» — сайт, где москвичи могут обменивать городские баллы на товары и услуги более 400 партнерских организаций, а также направлять средства на благотворительность. С момента открытия такой возможности участники городских проектов перевели в благотворительные фонды более 465 миллионов рублей.