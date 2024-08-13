В Крыму рассказали о создании курортного города будущего

Курорт Сбера Mriya Resort & SPA празднует десятилетний юбилей

На Южном берегу Крыма появится курортный город будущего площадью 108 гектаров — это одна из целей развития курорта премиум-класса Mriya Resort & SPA, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы планируем реализовать ряд масштабных инвестиционных проектов, которые позволят вывести наш курорт на качественно новый уровень», — отметил гендиректор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян. В числе таких проектов — создание винного кластера на основе тематического парка и винодельни WINEPARK, строительство нового отеля, парка развлечений и природного парка, развитие популярных среди туристов семейного парка «Дримвуд» и японского сада «Шесть чувств», модернизация спа-центра.

С 10 по 18 августа принадлежащий Сберу курорт премиум-класса отмечает

десятилетие. Хедлайнерами праздничной недели стали Валерия, Пелагея, The Hatters, Стас Пьеха, «Хор Турецкого» и Ladynsax.

В 2024 году на территории Mriya Resort & SPA появилась яхтенная марина, способная принимать до 40 судов. Построенные здесь маяк и смотровая площадка, по словам представителей курорта, приобретают сейчас статус культурного достояния Крыма.

За время существования пятизвездочный отель Mriya Resort & SPA, построенный по проекту Нормана Фостера, и тематические парки курорта посетили более миллиона человек.

Mriya создала собственный учебный центр «Академия гостеприимства» федерального уровня. В год академия выпускает более 6 тысяч специалистов по 400 программам обучения.

«За 10 лет мы не только создали уникальную инфраструктуру, внедрили высочайшие стандарты сервиса и заработали международное признание, но и сформировали сильную профессиональную команду, способную решать самые амбициозные задачи», — отметил Саруханян.

Курорт более сотни раз признавался лидером индустрии гостеприимства на международных и российских премиях, в том числе по версии World Travel Awards и World SPA Awards в 2016 году.