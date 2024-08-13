Мужчина отрезал соседу пенис из-за спора о земле

В Таиланде полиция арестовала мужчину, который отрезал соседу пенис. Об этом пишет The Thaiger.

8 августа полицейские выехали на вызов в провинции Кампхэнгпхет на севере страны. Прибыв на место, они обнаружили лежавшего на обочине в грязи местного жителя, 53-летнего Нивата, рядом лежал его разбитый мотоцикл. При осмотре тела правоохранители обнаружили многочисленные травмы головы, а также порезы на торсе и груди. Кроме того, у мужчины отсутствовал пенис. Все это позволило сделать вывод, что на Нивата кто-то напал.

Первой тело обнаружила жена Нивата. Она пошла искать мужа, который уехал вечером предыдущего дня в местный храм и не вернулся. Увидев его на обочине, она связалась с полицией. Следствие выяснило, что Ниват часто ругался с 58-летним соседом Афифатом. Мужчины спорили из-за границы между их участками: Афифат продал Нивату часть своей земли, но сосед стал нарушать оговоренные границы и к тому же так и не выплатил 30 тысяч батов, которые был должен после сделки. Сначала Афифат отрицал свою причастность к расправе над соседом и позволил полиции обыскать его дом и участок. Когда правоохранители нашли спрятанный в пруду нож, он во всем сознался. Афифат рассказал, что давно планировал преступление, а пенис отрезал, чтобы отвести от себя подозрения. Так он надеялся склонить следствие к версии, что причиной нападения на Нивата была ревность.

После признания Афифата вдова жертвы потребовала от полиции провести тщательное расследование. Женщина считает, что сосед мог действовать не один. Преступнику грозит до 20 лет тюремного заключения.

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