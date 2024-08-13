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02:01, 13 августа 2024Из жизни

Мужчина отрезал соседу пенис из-за спора о земле

Фото: Sukree Sukplang / JIR / JD / Reuters

В Таиланде полиция арестовала мужчину, который отрезал соседу пенис. Об этом пишет The Thaiger.

8 августа полицейские выехали на вызов в провинции Кампхэнгпхет на севере страны. Прибыв на место, они обнаружили лежавшего на обочине в грязи местного жителя, 53-летнего Нивата, рядом лежал его разбитый мотоцикл. При осмотре тела правоохранители обнаружили многочисленные травмы головы, а также порезы на торсе и груди. Кроме того, у мужчины отсутствовал пенис. Все это позволило сделать вывод, что на Нивата кто-то напал.

Первой тело обнаружила жена Нивата. Она пошла искать мужа, который уехал вечером предыдущего дня в местный храм и не вернулся. Увидев его на обочине, она связалась с полицией. Следствие выяснило, что Ниват часто ругался с 58-летним соседом Афифатом. Мужчины спорили из-за границы между их участками: Афифат продал Нивату часть своей земли, но сосед стал нарушать оговоренные границы и к тому же так и не выплатил 30 тысяч батов, которые был должен после сделки. Сначала Афифат отрицал свою причастность к расправе над соседом и позволил полиции обыскать его дом и участок. Когда правоохранители нашли спрятанный в пруду нож, он во всем сознался. Афифат рассказал, что давно планировал преступление, а пенис отрезал, чтобы отвести от себя подозрения. Так он надеялся склонить следствие к версии, что причиной нападения на Нивата была ревность.

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      Алиса Дмитриева
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