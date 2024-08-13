Насиловавшему российских школьников учителю музыки дали срок

В Свердловской области учителю-педофилу дали срок за 107 эпизодов насилия

В Свердловской области работавшему учителем музыки дали 23 года колонии строгого режима за изнасилования мальчиков от 10 до 13 лет. Об этом во вторник, 13 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, педофил — Евгений Полежаев был известен на Урале как создатель музыкальной студии «7 нот». Мужчина приехал в Россию из Казахстана, и местные власти помогли ему обосноваться в селе Кузино, где он и работал. Ученики студии Полежаева под его руководством проводили концерты. Осужденный обучал учеников пению и игре на музыкальных инструментах.

При этом он регулярно домогался детей, совершал в отношении них действия сексуального характера и насиловал. Свои действия педофил снимал на камеру, а изнасилованным ученикам объяснял, что это единственный способ попасть на большую сцену. О произошедшем стало известно благодаря одному из учеников, который рассказал обо всем родителям, а они затем написали на педагога-педофила заявление.

Следователи выявили около 107 эпизодов насильственных действий в отношении подростков со стороны осужденного.

