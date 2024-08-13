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15:35, 13 августа 2024Культура

Отец Галкина обвинил завистников в трагедии с его сыном

Отец актера Владислава Галкина обвинил в уходе сына его завистников
Владислав Галкин

Владислав Галкин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Борис Галкин рассказал, кого винит в уходе в 2010 году своего сына Владислава, звезды фильмов «72 метра» и «Диверсант». Об этом он сообщил aif.ru.

«Я теперь точно знаю, что время не лечит. Ему завидовали страшно, успех очень многие не прощают. Его на части рвали люди, так любили. Его популярность у народа была такой, что и после ухода его завистники не успокоились», — заявил артист.

Борис Галкин уверен, что Владислав привлекал чрезмерное внимание тем, что был «ярким и искренним».

Владислав Галкин был найден в съемной квартире 25 февраля 2010 года. Обстоятельства случившегося до сих пор остаются невыясненными. На момент трагедии ему было 38 лет.

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      Андрей Шеньшаков
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