Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
05:16, 13 августа 2024Ценности

Рианна в полупрозрачном мини-платье попала в объектив папарацци

Барбадосская певица Рианна в откровенном наряде попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

36-летнюю исполнительницу запечатлели во время отдыха на Барбадосе в компании своего возлюбленного, рэпера A$AP Rocky. Так, знаменитость предстала перед камерами в полупрозрачном платье длины-мини зеленого цвета, оформленном анималистичным принтом. При этом на ее левом плече находилась небольшая желтая сумка с тем же узором.

В качестве украшений артистка выбрала ожерелье и сияющие серьги. Кроме того, она примерила солнцезащитные очки с широкой оправой.

Ранее сообщалось, что Рианна попала на обложку журнала Perfect в бикини.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      МАГАТЭ опубликовало заявление по Запорожской АЭС. Что показал осмотр места пожара на градирне атомной электростанции?

      Экс-сотрудник ЦРУ назвал атаку ВСУ на Курскую область бессмысленной

      Возможность переговоров России и Украины в декабре оценили

      Интерес россиян к кредитам взлетел

      Девушка забыла закрыть окно перед сексом и удивилась реакции соседей

      Трамп призвал не допустить союза России и Китая

      Встречный бой ВС России против бронемашин ВСУ в Курской области попал на видео

      Депутат Госдумы предложил запретить детское шампанское

      Японский депутат прокомментировал присоединение Токио к антироссийским санкциям

      Трамп сделал прогноз по ядерным арсеналам Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше