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15:46, 13 августа 2024Наука и техника

Газонокосилки заподозрили в слежке за людьми

TechCrunch: роботы-пылесосы и газонокосилки оказались подвержены взлому

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Исследователи по безопасности выяснили, что роботы-пылесосы и прочая умная техника бренда Ecovacs оказалась легко подвержена взлому. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Специалисты по безопасности рассказали об этом во время конференции Defcon. Эксперты заподозрили роботизированные устройства Ecovacs в слежке за людьми, обнаружив, что девайсы не защищены от взлома должным образом.

Оказалось, что канал подключения по Bluetooth крайне просто взломать, чтобы скрытно включить камеру и микрофон на устройствах. Специалистам удалось проникнуть в систему робота-пылесоса, находясь на расстоянии 130 метров от гаджета. В материалах конференции Defcon говорится, что робота-газонокосилку оказалось взломать еще проще.

Выяснилось, что в газонокосилке Ecovacs передатчик Bluetooth включен постоянно. Также аппарат не имеет индикаторов, которые показывают, что ведется запись видео или аудио. PIN-код, который должен ввести пользователь перед тем, как начать запись, хранится на самом девайсе в виде текстового файла, и его крайне легко получить.

В заключение специалисты рассказали, что успешное проникновение в систему одного робота может спровоцировать взлом других девайсов, расположенных поблизости. Эксперты сообщили о результатах исследования производителю роботов.

Ранее специалисты компании IOActive нашли опасную уязвимость в процессорах AMD. Она связана практически со всеми процессорами серии AMD Ryzen.

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      Андрей Ставицкий
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