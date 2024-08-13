Россиянам стало проще найти пару

Россияне в VK Знакомствах смогут быстрее найти пару по хобби и интересам

VK Знакомства установили новые рекорды по аудитории и активности — ежедневно 800 тысяч пользователей образуют миллион мэтчей. Об обновлениях и новых возможностях сервиса сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Дейтинг-сервис выпустил важные продуктовые обновления и новые возможности для пользователей — поиск пары по хобби и интересам, тематические подборки, ночной чат, гид по безопасности с полезными советами по знакомствам. При этом за три года с момента запуска в дейтинг-сервисе было образовано более 182 миллионов пар.

Рост стал возможен благодаря продуктовым обновлениям, востребованным пользователями. Например, в марте в сервис добавили новый способ искать пару по интересам и хобби с помощью 15 тематических подборок, которые помогают сократить путь до знакомства и сразу увидеть людей с похожими увлечениями. Это позволяет быстрее находить наиболее подходящую пару, совершать больше мэтчей и получать больше лайков.

Кроме того, сервис уделяет особое внимание безопасности и ментальному комфорту пользователей — для подписчиков доступен про гид по знакомствам, посвященный эффективному и безопасному дейтингу. Россияне узнают, как общаться с незнакомцами в сети, а также распознавать тревожные признаки поведения.

«Благодаря регулярным обновлениям и уникальным фичам VK Знакомства входят в список самых популярных приложений в сторах, занимая лидирующее место среди дейтинг-сервисов в стране», ― заявил директор сервиса VK Знакомства Игорь Кузнецов.

Для мэтча пользователи могут выбирать анкеты из 15 тематических подборок по увлечениям. Во втором квартале 2024 года средняя месячная аудитория VK Знакомств увеличилась на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигла 3,1 миллиона пользователей, при этом выручка платформы выросла в 2,4 раза.