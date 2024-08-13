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20:49, 13 августа 2024Силовые структуры

Россиянин 20 раз ударил ножом отказавшуюся вернуться к нему возлюбленную

В Архангельске 33-летний мужчина предстанет перед судом за нападение на бывшую

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Архангельской области 33-летний россиянин предстанет перед судом за покушение на бывшую сожительницу. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 23 мая обвиняемый после изрядного употребления спиртных напитков решил возобновить отношения с сотрудницей аптеки, с которой ранее расстался. Они пришел к месту ее работы и, подкараулив на улице, попросил вернуться к нему. Когда возлюбленная ответила отказом, он выхватил нож и нанес ей не менее 20 ударов в шею и голову.

Вскоре подозреваемого задержали сотрудники полиции. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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      Владимир Седов
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