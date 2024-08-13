Редактор моды Lamoda Шумилина: стиль девушки-садовницы стал модным у молодежи

Эстетика garden girl («девушка-садовница») стала модной у молодежи. Об этом «Ленте.ру» рассказала старший редактор моды Lamoda Ирина Шумилина.

Модное течение подразумевает летний гардероб, созданный для загородной жизни. По словам собеседницы издания, для стиля характерны платья с цветочным принтом, косынки, соломенные корзины и воздушные юбки А-силуэта.

«Идея эстетики — желание сбежать от городской суеты на природу: почитать книгу в гамаке, поухаживать за цветами, прогуляться по полю. Но даже если у вас нет дачи, все эти образы будут смотреться невероятно душевно и романтично в городе», — отметила эксперт.

Для долгих прогулок по городу Шумилина рекомендует присмотреться к льняным комплектам — шортам и блузкам. Сочетать их можно с белыми майками или кроп-топами, добавила она. Что касается обуви, то лучше делать ставку на комфорт, отмечает модный редактор. Идеально для образа «девушки-садовницы» подойдут эспадрильи, сандалии, сабо или мюли.

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