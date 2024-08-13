Суд арестовал счета бежавших из России экс-сотрудников МВД Сатюкова и Соколова

Получившие рекордную взятку экс-сотрудники МВД оформляли счета на доверенных лиц

Суд в Москве арестовал счета экс-сотрудников МВД Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, обвиняемых в получении рекордной взятки в России. Сатюков и Соколов оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Установлено, что фигуранты владели и пользовались деньгами и активами, находящимися на банковских и брокерских счетах, открытых на доверенных лиц», — рассказал источник. Всего суд арестовал 30 банковских счетов.

По версии следствия, Сатюков и его подчиненный Соколов из бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России вымогали средства у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко). В результате с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в виде криптовалют эквивалентных не менее 4,9 миллиарда рублей. Суд арестовал бывших силовиков заочно, поскольку они бежали за границу. Они объявлены в международный розыск.