Трамп назвал глупость Байдена причиной украинского конфликта

Трамп: Байден допустил глупость, заявив о возможном вступлении Украины в НАТО

Президент США Джо Байден допустил глупость, заявив о возможном вступлении Украины в НАТО, что стало причиной начала вооруженного конфликта. Об этом заявил кандидат в президенты, бывший лидер США Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску.

«Байден что-то сделал с Россией. Не было никаких шансов на то, что [президент России Владимир] Путин решит [ввести войска] на Украину», — заявил Трамп.

Он добавил, что после прихода к власти Байден не стал вести переговоры с российским коллегой и начал «говорить глупости». В их числе бывший американский лидер назвал слова о том, что «Украина может сейчас стать членом НАТО».

В ходе интервью Трамп также назвал Путина «хорошим переговорщиком», добавив, что в феврале 2022 года Путин начал сосредотачивать войска на границе с Украиной, чтобы начать переговорный процесс.

