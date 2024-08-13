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09:01, 13 августа 2024Мир

Трамп назвал глупость Байдена причиной украинского конфликта

Трамп: Байден допустил глупость, заявив о возможном вступлении Украины в НАТО

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Президент США Джо Байден допустил глупость, заявив о возможном вступлении Украины в НАТО, что стало причиной начала вооруженного конфликта. Об этом заявил кандидат в президенты, бывший лидер США Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску.

«Байден что-то сделал с Россией. Не было никаких шансов на то, что [президент России Владимир] Путин решит [ввести войска] на Украину», — заявил Трамп.

Он добавил, что после прихода к власти Байден не стал вести переговоры с российским коллегой и начал «говорить глупости». В их числе бывший американский лидер назвал слова о том, что «Украина может сейчас стать членом НАТО».

В ходе интервью Трамп также назвал Путина «хорошим переговорщиком», добавив, что в феврале 2022 года Путин начал сосредотачивать войска на границе с Украиной, чтобы начать переговорный процесс.

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      Елизавета Мытарева
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