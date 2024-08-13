В Арарате обнаружили тело российского гражданина

Полиция Армении обнаружила в Арарате тело российского гражданина

Полиция Армении обнаружила в Арарате тело 42-летнего российского гражданина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Тело мужчины было найдено возле 6-го дома по улице Ахпюра Сероба в городе Арарат. Было возбуждено уголовное дело», — говорится в публикации.

Личность мужчины не раскрывается. Обстоятельства дела также не уточняются.

Ранее бездыханным на ферме по выращиванию каннабиса на Пхукете обнаружили другого 42-летнего россиянина. Тогда местные правоохранители обнаружили окровавленного мужчину без признаков жизни с несколькими ранами на шее и теле.