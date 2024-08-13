Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:19, 13 августа 2024Интернет и СМИ

В Курской области опровергли сообщение о проблемах с водоснабжением

Правительство Курской области опровергло сообщение о проблемах с водоснабжением

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В мессенджерах и соцсетях распространилась информация о том, что «Курскоблводоканал» сообщил о проблемах с водоснабжением. Также организация якобы рекомендует очищать воду раствором йода. Авторы публикаций приложили копию «заявления» генерального директора АО «Курскоблводоканал» Олега Болдырева.

Правительство Курской области опровергло информацию о проблемах с водоснабжением в регионе. «Украинские спецслужбы распространяют новую дезинформацию якобы от "Водоканала" о проблемах с водоснабжением. Также они рекомендуют"«очищать" воду раствором йода. Это может привести к отравлению при превышении дозировок. Не поддавайтесь на провокации ЦИПсО!» — говорится в сообщении правительства, опубликованном в Telegram.

На официальном сайте «Курскоблводоканал» не сообщается о возможных проблемах с водоснабжением.  

Информация о том, что в Курской области ожидаются проблемы с водоснабжением, не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Одна из бригад ВСУ заявила о заходе ВС России в Торецк

      Россиянам стало проще найти пару

      Главу МИД Литвы заподозрили в намерении бежать из страны

      В МИД Украины прокомментировали угрозу Минска закрыть посольство

      В США предрекли урегулирование конфликта на Украине по предложениям Путина

      Экстренную госпитализацию Треповой из колонии опровергли

      Медведев пообещал Украине «самые разные последствия» за атаку на Курскую область

      Мошенники попытались завладеть недвижимостью Ларисы Долиной за границей

      53-летняя Эвелина Хромченко раскрыла секрет стройности

      Москвичам пообещали возвращение лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше