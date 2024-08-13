В Курской области опровергли сообщение о проблемах с водоснабжением

Правительство Курской области опровергло сообщение о проблемах с водоснабжением

В мессенджерах и соцсетях распространилась информация о том, что «Курскоблводоканал» сообщил о проблемах с водоснабжением. Также организация якобы рекомендует очищать воду раствором йода. Авторы публикаций приложили копию «заявления» генерального директора АО «Курскоблводоканал» Олега Болдырева.

Правительство Курской области опровергло информацию о проблемах с водоснабжением в регионе. «Украинские спецслужбы распространяют новую дезинформацию якобы от "Водоканала" о проблемах с водоснабжением. Также они рекомендуют"«очищать" воду раствором йода. Это может привести к отравлению при превышении дозировок. Не поддавайтесь на провокации ЦИПсО!» — говорится в сообщении правительства, опубликованном в Telegram.

На официальном сайте «Курскоблводоканал» не сообщается о возможных проблемах с водоснабжением.

Информация о том, что в Курской области ожидаются проблемы с водоснабжением, не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».