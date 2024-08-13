В ЛНР рассказали о группе дезертиров ВСУ в Харьковской области

Марочко: в Харьковской области группа дезертиров ВСУ ограбила магазин

Группу дезертиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), ограбившую магазин, разыскивают в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На дорогах, ведущих к Харькову, отмечается усиление блокпостов вооруженных формирований Украины, а также увеличение количества автопатрулей», — рассказал эксперт. По его словам, это связано с поимкой группы солдат, самовольно с оружием покинувших свои позиции и уже успевших ограбить продуктовый магазин.

Ранее издание Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) сообщало об угрожающих масштабах дезертирства в ВСУ. Как заявили в офисе генпрокурора Украины, за первое полугодие 2024 года было возбуждено почти 29,8 тысячи уголовных дел о бегстве военнослужащих.

