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19:09, 13 августа 2024Россия

В России семья бойца СВО заявила о невозможности получить льготы в течение полутора лет

Семья участника СВО из Самары заявила, что полтора года не может получить льготы

Фото: Александр Река / ТАСС

В России семья участника специальной военной операции (СВО) на Украине заявила, что полтора года не может получить льготы, пишет 63.RU.

Как рассказала изданию семья участника СВО из Самары, Антон Аксенов отправился на фронт добровольцем от ЧВК «Вагнер», в частности, он принимал участие в боях под Артемовском (украинское название — Бахмут). В декабре 2022 года он получил ранение, спасти его не удалось, а родным сообщили, что мужчина уже не вернется с передовой.

Со слов отца бойца СВО, в «Вагнере» им выдали 100 тысяч рублей «гробовых», при этом церемония прощания с бойцом обошлась дороже — в 170 тысяч рублей.

Семье вручили орден Мужества и награды от частной военной компании. При этом, по данным издания, родители Аксенова не получили ни денежных выплат, ни других мер социальной поддержки. Отец бойца рассказал, что в 2023 году обращался в местный военкомат, где ему пообещали направить запрос в Минобороны, но ответ так и не пришел.

«В феврале-марте я писал президенту. Администрация перенаправила мое обращение в Минобороны. А от них пришел ответ, что, мол, "Вагнер" не является частью Министерства обороны, поэтому, извините, ничего вам не положено», — отметил собеседник издания.

Мужчина также планирует обратиться в Комитет семей воинов Отечества.

Ранее в Орске служивший в частной военной компании «Вагнер» и потерявший в зоне СВО обе стопы мужчина рассказал о проблемах с получением выплат и удостоверения ветерана — ему пришлось спускаться на коленях по лестнице в администрации города, не оборудованной пандусом. Позже врио мэра Орска Артем Воробьев извинился перед бойцом.

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      Елена Торубарова
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