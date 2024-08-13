Девушка забыла закрыть окно перед сексом и удивилась реакции соседей

Пользовательница Reddit с ником thrwayabts поделилась историей о том, как она забыла закрыть окно перед тем, как заняться сексом с возлюбленным, и столкнулась с неожиданной реакцией супругов, живущих по соседству. Девушка призналась, что теперь боится с ними встречаться.

«Мне 22 года, а моему парню 24 года. Из-за работы я не видела его две недели. Он пришел ко мне домой, и мы пошли на свидание. Мы вернулись домой немного пьяные и занялись сексом. После этого в комнате стало душно, и он встал и открыл окно в моей спальне, чтобы впустить в комнату немного свежего воздуха. Мы сразу же заснули с открытым окном», — рассказала автор поста.

По словам девушки, утром следующего дня они с бойфрендом проснулись и снова вступили в интимную связь. После этого она увидела, что окно ее спальни открыто, а соседи пьют кофе на балконе. Оказалось, что супруги видели, как она занимается сексом с парнем. Когда рассказчица посмотрела на соседа, то он ухмыльнулся и в знак одобрения поднял вверх большой палец руки, а его жена при этом смеялась в кулак. Их реакция сильно удивила героиню истории.

«Я почувствовала, что покраснела. (...) Когда шок прошел, я закрыла окно и опустила жалюзи», — вспомнила девушка и отметила, что теперь будет испытывать стыд при встрече с соседями. Она добавила, что ее возлюбленному, наоборот, показалась забавной эта ситуация.

Комментаторы посоветовали пользовательнице не переживать из-за случившегося. «Не парьтесь. То, что они подняли большой палец вверх и засмеялись, означает, что они очень классные соседи», — заявил один из них.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она проверила запись с камеры наблюдения и сделала неприятное открытие о соседях. Женщина также рассказала о способе мести, который она придумала для них.