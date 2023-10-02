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06:15, 2 октября 2023Интернет и СМИ

Девушка проверила камеру наблюдения на доме и сделала открытие о соседях

Фото: Hanson L / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Discount_Mithral рассказала, что проверила запись с камеры наблюдения на своем доме и узнала неприятный факт о нелюдимых соседях.

Автор поста объяснила, что дружна со многими соседями, кроме жителей одного дома. По словам девушки, они не только избегают общения, но и иногда нарушают правила общественного порядка, касающиеся тишины в утренние часы.

Девушка рассказала, что недавно начала замечать на лужайке у своего дома собачьи фекалии, не принадлежавшие ее питомцу. Она решила посмотреть записи с камеры наблюдения у дома и обнаружила, что соседи, не желающие общаться с другими жителями района, выгуливали своего питомца на ее газоне. Кроме того, животное разрыло клумбу героини.

«Я несколько раз пыталась поговорить с ними об этом. Но они избегают общения со всеми», — пояснила она. Девушка сообщила, что соседи стараются скрыться, завидев ее. Она заявила, что считает такое поведение детским.

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Тогда пользовательница Reddit решилась на месть. Она собрала фекалии со своей лужайки в коробку и положила ее в мусорный бак соседей. Рассказчица пояснила, что, согласно правилам, органические отходы должны быть упакованы только в мешки. Поэтому, когда за мусором приехала специальная машина, соседям выписали штраф за нарушение этого требования.

В комментариях многие пользователи поддержали девушку и предложили идеи того, как еще можно будет проучить соседей, если они продолжат выгуливать собаку на чужом газоне. В частности, один из них посоветовал героине положить собачьи экскременты в коробку и вернуть ее владельцам с подписью: «Ваша собака забыла это».

Ранее мужчина рассказал на Reddit, что запись с камер наблюдения у дома его брата неприятно его удивила. На видео оказался неизвестный человек, бормочущий непонятные слова.

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    Мария Большакова
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