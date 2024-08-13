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13:15, 13 августа 2024Культура

Звезду Disney арестовали за домашнее насилие

Звезду сериалов Disney Скай Джексон арестовали за избиение жениха

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Актрису Скай Джексон, известную по ролям в подростковых сериалах Disney, задержали за домашнее насилие. Об этом сообщило TMZ.

По информации издания, актриса вступила в конфликт с женихом в одном из развлекательных комплексов Голливуда. По прибытии полиции, пара стала заверять, что счастлива в отношениях и вскоре планирует свадьбу, однако после просмотра материалов с камер видеонаблюдения Джексон забрали в участок.

Джексон арестовали за домашнее насилие, выдвинули обвинения и освободили через несколько часов. Теперь актриса будет ждать суда.

Ранее стало известно, что певица и актриса Майли Сайрус, исполнившая роль Ханны Монтаны, получила официальный статус легенды студии Disney.

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      Андрей Шеньшаков
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