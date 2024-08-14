42-летняя Ксения Собчак показала фигуру в облегающем платье без бюстгальтера

Российская телеведущая Ксения Собчак показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя журналистка поделилась серией снимков из отпуска. Она запечатлела себя в зеркале в платье, оформленном облегающим верхом и юбкой с драпировкой. На размещенных кадрах видно, что Собчак решила не надевать под него бюстгальтер.

Знаменитость дополнила внешний вид широкополой соломенной шляпой, укороченными вельветовыми сапогами и сумкой люксового бренда Yves Saint Laurent. Кроме того, она примерила солнцезащитные очки, а в качестве украшений выбрала кольца и браслеты.

Ранее пользователи сети высмеяли внешность Собчак в новом выпуске «Осторожно, новости».