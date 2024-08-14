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10:03, 14 августа 2024Бывший СССР

Друг напавшего на Курскую область командира ВСУ рассказал о его детстве

РИА: друг детства напавшего на Курскую область командира ВСУ рассказал о нем

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Друг детства Дмитрий командира 80-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиля Ишкулова, который проходит фигурантом по делу о нападении на Курскую область, рассказал РИА Новости о его детских годах.

«Был обычным парнем, ничем сверхъестественным не выделялся. Мечтал всегда быть военным, пошел в институт. В студенческие годы мы общались, учились в вузах мы в разных городах», — рассказал Дмитрий.

По его словам, Ишкулов закончил школу в Скадовске и поступил в военное учебное заведение в Одессе.

Ишкулов проходит по уголовному делу об атаке ВСУ на приграничные регионы России. По данным СК, украинские военнослужащие при нападении на Курскую область активно используют стрелковое оружие, тяжелую технику, ракетные системы залпового огня из стран НАТО.

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      Валентин Карант
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