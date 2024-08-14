Россиянам назвали условия для отмены сделки с жильем

Аналитик Васильев: разорвать договор долевого участия может быть очень сложно

Если россиянин решил отменить сделку с жильем, то успех этого мероприятия во многом будет зависеть от того, на каком этапе она находится. Об этом рассказал руководитель офиса «Новослободское» агентства «Инком-Недвижимость» Денис Васильев. Его цитирует РИА Новости.

Как пояснил эксперт, если речь идет о приобретении квартиры в новостройке и договор долевого участия (ДДУ) уже подписали и оплатили, то отменить сделку окажется непросто. Соответствующий закон разрешает расторгать ДДУ по инициативе дольщика, если: нарушен срок передачи объекта долевого строительства на два месяца и дольше; застройщик не устраняет недостатки, понижающие уровень жизни в квартире или делающие ее непригодной для проживания; качество квартиры или дома не соответствует требованиям.

Как подчеркнул аналитик, если у покупателя изменилось финансовое положение, он развелся, дети пошли в другую школу — все это не может служить причиной для разрыва ДДУ. Впрочем, если застройщик согласится возвратить дольщику часть или всю сумму за квартиру, то договор могут расторгнуть по соглашению сторон.

Что касается вторичного жилья, то сделку будет непросто отменить, если договор купли-продажи подписали, а деньги передали. Если переход права собственности зарегистрировали в Росреестре, тогда ситуация усложняется еще больше.

Как заметили в Федеральной нотариальной палате (ФНП), договор купли-продажи можно расторгнуть, если согласятся обе стороны. Кроме того, если сделка находится на стадии регистрации перехода права собственности, то ее можно прервать, обратившись в Росреестр с соответствующим заявлением.

Однако если стороны не смогли договориться, то остается только один вариант — идти в суд. Последний может отменить договор купли-продажи, если продавец допустил те или иные нарушения. Например, он необоснованно отказывается передать объект недвижимости покупателю или сделал это, но с серьезными нарушениями требований к качеству. Кроме того, сделку могут отменить, если покупатель не заплатил за недвижимость либо оплатил только часть стоимости.

Как подчеркнул Васильев, закон требует, что если какая-то из сторон хочет расторгнуть договор, то сначала нужно попробовать добиться этого в досудебном порядке. Иными словами, в письменном виде предложив это контрагенту.

По данным ДОМ.РФ, в июне 2024 года продажи новостроек в России выросли на 61 процент, если сравнивать с первым летним месяцем прошлого года. По ДДУ реализовали 3,8 миллиона квадратных метров жилья.