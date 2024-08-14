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12:13, 14 августа 2024Экономика

Россиянам назвали условия для отмены сделки с жильем

Аналитик Васильев: разорвать договор долевого участия может быть очень сложно

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Если россиянин решил отменить сделку с жильем, то успех этого мероприятия во многом будет зависеть от того, на каком этапе она находится. Об этом рассказал руководитель офиса «Новослободское» агентства «Инком-Недвижимость» Денис Васильев. Его цитирует РИА Новости.

Как пояснил эксперт, если речь идет о приобретении квартиры в новостройке и договор долевого участия (ДДУ) уже подписали и оплатили, то отменить сделку окажется непросто. Соответствующий закон разрешает расторгать ДДУ по инициативе дольщика, если: нарушен срок передачи объекта долевого строительства на два месяца и дольше; застройщик не устраняет недостатки, понижающие уровень жизни в квартире или делающие ее непригодной для проживания; качество квартиры или дома не соответствует требованиям.

Как подчеркнул аналитик, если у покупателя изменилось финансовое положение, он развелся, дети пошли в другую школу — все это не может служить причиной для разрыва ДДУ. Впрочем, если застройщик согласится возвратить дольщику часть или всю сумму за квартиру, то договор могут расторгнуть по соглашению сторон.

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Что касается вторичного жилья, то сделку будет непросто отменить, если договор купли-продажи подписали, а деньги передали. Если переход права собственности зарегистрировали в Росреестре, тогда ситуация усложняется еще больше.

Как заметили в Федеральной нотариальной палате (ФНП), договор купли-продажи можно расторгнуть, если согласятся обе стороны. Кроме того, если сделка находится на стадии регистрации перехода права собственности, то ее можно прервать, обратившись в Росреестр с соответствующим заявлением.

Однако если стороны не смогли договориться, то остается только один вариант — идти в суд. Последний может отменить договор купли-продажи, если продавец допустил те или иные нарушения. Например, он необоснованно отказывается передать объект недвижимости покупателю или сделал это, но с серьезными нарушениями требований к качеству. Кроме того, сделку могут отменить, если покупатель не заплатил за недвижимость либо оплатил только часть стоимости.

Как подчеркнул Васильев, закон требует, что если какая-то из сторон хочет расторгнуть договор, то сначала нужно попробовать добиться этого в досудебном порядке. Иными словами, в письменном виде предложив это контрагенту.

По данным ДОМ.РФ, в июне 2024 года продажи новостроек в России выросли на 61 процент, если сравнивать с первым летним месяцем прошлого года. По ДДУ реализовали 3,8 миллиона квадратных метров жилья.

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