В Евросоюзе поддержали атаку ВСУ на Курскую область

Боррель выразил полную поддержку вторжению ВСУ в Курскую область

Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что получил информацию о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом он написал в социальной сети X.

Боррель сообщил, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В рамках диалога они обсудили актуальные события на линии фронта, а также курское контрнаступление

«Я выразил полную поддержку борьбе украинского народа», — поддержал дипломат атаку ВСУ.

Ранее президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал вылазку ВСУ на российскую территорию. По его мнению, она создает «настоящую дилемму» для президента России Владимира Путина и грозит затруднительным положением.