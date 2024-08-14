В России спрогнозировали подорожание водки из-за роста цен на спирт

РБК: «Росспиртпром» повысит цены на спирт с 1 сентября почти на 9 %

«Росспиртпром» повысит цены на спирт с 1 сентября почти на девять процентов, соответствующее уведомление было направлено производителям. В свою очередь компании спрогнозировали подорожание конечной продукции, в том числе водки, сообщает РБК.

С начала осени спирт вырастет в цене с 780 до 850 рублей за один декалитр. В «Росспиртпроме» объяснили это повышением стоимости заемного капитала из-за изменения ключевой ставки Центробанка, а также ростом себестоимости спирта из-за подорожания сырья, товаров и услуг, необходимых для производства.

В трех компаниях сообщили, что производитель поднимает цены в третий раз с начала июня. С 1 января 2023 года декалитр спирта стоил 680 рублей, в июне он подорожал до 730 рублей, с 1 августа — 780 рублей. Таким образом, спирт подорожает с начала лета в общей сложности на 25 процентов.

«Конечно, мы не рады повышению — нам придется поднять отпускные цены на продукцию, и это само собой отразится на потребителе. Но эта ситуация носит коммерческий характер, и повлиять на нее мы не можем», — сказал президент компании Ladoga Вениамин Грабар. Он не уточнил, на сколько подорожают спиртные напитки.

В апреле Росимуществу со второй попытки удалось продать крупнейшего производителя спирта, акционерное общество «Росспиртпром». У производителя есть восемь спиртовых заводов, два из них находятся в Северной Осетии, один в Кабардино-Балкарии, а также в Тульской, Курской, Новосибирской и других областях.