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05:27, 15 августа 2024Бывший СССР

Друг детства командира Ишкулова назвал шоком информацию о вторжении ВСУ в Курскую область

Друг комбрига ВСУ Ишкулова: не ожидал его участия в нападении на Курскую область

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Друг детства командира 80-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиля Ишкулова Дмитрий назвал шоком ситуацию в Курской области. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, происходящее, в том числе участие в нем Ишкулова, стало для него неожиданностью. При этом собеседник агентства отметил, что видел в СМИ информацию о подозрениях в отношении командира ВСУ. «Я не знаю, кто его заставил пойти на Россию, что было», — признал Дмитрий.

Он добавил, что вместе с Ишкуловым провел детство в Скадовске. По словам Дмитрия, в то время они относились к России «как к старшему брату».

Эмиль Ишкулов проходит по уголовному делу об атаке ВСУ на приграничные регионы России. По данным СК, украинские военнослужащие при нападении на Курскую область активно используют стрелковое оружие, тяжелую технику, ракетные системы залпового огня из стран НАТО.

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      Марина Совина
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