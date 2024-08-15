HiFi-стриминг Звук запустил функцию донатов для поддержки любимых артистов

Слушатели HiFi-стриминга Звук смогут перевести средства любимому исполнителю

Слушатели HiFi-стриминга Звук теперь могут напрямую поддерживать своих любимых артистов. Сервис представил новый раздел «Актуальное» на страницах исполнителей, где пользователям стали доступны закрепленные релизы с сообщениями для фанатов и функция донатов. Теперь каждый может перевести средства музыкантам и получить больше уникального контента.

Звук продолжает развивать стратегию поддержки творчества, укрепляя связь между артистами и их фанатами как в онлайне, так и офлайне. Платформа уже предоставляет музыкантам цифровую площадку для распространения музыки на многомиллионную аудиторию, а приложение для артистов СТУДИО предлагает инструменты для аналитики и продвижения.

Кроме того, Звук активно создает офлайн-инструменты для общения исполнителей с представителями индустрии, лейблами и журналистами. В этом году стриминг запустил популярные презентации музыкальных релизов «Вечерний Звук» и дважды провел мероприятие в поддержку хип-хоп-музыкантов «Трубит». Также СТУДИО регулярно организует образовательные встречи для молодых исполнителей и индустрии, способствуя нетворкингу и развитию.

Обновленное приложения СТУДИО добавило новые возможности для фанатов. Теперь, чтобы поддержать любимого исполнителя, достаточно нажать кнопку «Отправить донат» в разделе «Актуальное». Собранные средства позволят музыкантам создавать новые клипы, мерч или другие креативные проекты, а все донаты будут поступать напрямую артистам.

«В первую очередь раздел "Актуальное" позволит слушателям сказать спасибо любимому артисту за те эмоции, которые дарит его музыка. Музыкантам очень важно напрямую взаимодействовать со своими фанатами, чувствовать их любовь и поддержку — именно это мотивирует их заниматься творчеством. Поэтому мы решили дать нашим пользователям еще один инструмент, который позволит реализовать любые креативные идеи», — прокомментировала директор по развитию приложения для артистов СТУДИО и работе с талантами в HiFi-стриминге Звук Екатерина Комиссарова.

Помимо финансовой поддержки, новый раздел дает слушателям возможность увидеть тот релиз, на который артист хочет обратить внимание в текущем месяце, и прочитать уникальное сообщение, оставленное специально для фанатов.