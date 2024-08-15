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04:45, 15 августа 2024Интернет и СМИ

Google подтвердила хакерские атаки на штабы Трампа и Байдена

Google подтвердила кибератаки со стороны Ирана на штабы Байдена и Трампа

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Компания Google подтвердила кибератаки со стороны Ирана на штаб главы США Джо Байдена, а также на предвыборный штаб бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом говорится в отчете Google.

Утверждается, что объектами атак пользующейся поддержкой иранского правительства хакерской группировки в мае и июне стали «личные электронные почтовые ящики примерно десятка человек, связанных с Байденом и Трампом, в том числе действующих и бывших чиновников правительства США и людей, связанных с предвыборными кампаниями».

Корпорация также сообщила, что предполагаемая хакерская группировка не собирается прекращать попытки взлома аккаунтов и использует новые тактики.

Ранее стало известно, что федеральный суд округа Колумбия признал Google монополистом на рынке поисковых систем. Утверждается, что компания злоупотребляла своим положением и нарушала антимонопольное законодательство.

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      Маргарита Пименова
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