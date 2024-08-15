Иностранный наемник ВСУ объявлен в розыск за изнасилование

В Харьковской области объявлен в розыск иностранный наемник ВСУ за изнасилование

Французский наемник Максим Баррат, воевавший в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), объявлен в розыск в Харьковской области по подозрению в изнасиловании. Об этом пишет управление внутренних дел военно-гражданской администрации региона в своем Telegram-канале.

Его обвиняют в нарушении части 2 статьи 131 («Изнасилование») и части 3 статьи 359 («Наемничество») Уголовного кодекса России. Закон предусматривает наказание до пожизненного тюремного заключения.

По данным ведомства, Баррат 2022 году совместно с Дэниелом Берком и другими знакомыми по Сирии наемниками основал на Украине вооруженное формирование Dark Angels. Изначально оно позиционировало себя как гуманитарную организацию, но затем принимало участие в боевых действиях. «Тренировал боевиков территориальной обороны, а также украинских военных», — добавили в ведомстве.

Ранее женщина в Харьковской области заявила об изнасиловании иностранными наемниками. По ее словам, мужчины были в состоянии алкогольного опьянения и вооружены.