Леди Гага показала внешность после смены имиджа

38-летняя певица Леди Гага показала новую внешность с черными волосами

Американская певица и актриса Леди Гага показала новую внешность после смены имиджа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах с окрашенными в черный цвет распущенными волосами. Так, она уложила их в гладкую прическу, разделив на прямой пробор. В то же время звезда осветлила брови и подчеркнула контур губ коричневым карандашом.

Кроме того, артистка надела укороченную леопардовую шубу и черные ботинки на высоких каблуках и платформах.

Ранее в августе голливудский актер Бен Аффлек неожиданно сменил имидж на фоне слухов о предстоящем разводе с певицей Дженнифер Лопес.