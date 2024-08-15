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15:29, 15 августа 2024Ценности

Леди Гага показала внешность после смены имиджа

38-летняя певица Леди Гага показала новую внешность с черными волосами

Фото: @ladygaga

Американская певица и актриса Леди Гага показала новую внешность после смены имиджа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах с окрашенными в черный цвет распущенными волосами. Так, она уложила их в гладкую прическу, разделив на прямой пробор. В то же время звезда осветлила брови и подчеркнула контур губ коричневым карандашом.

Кроме того, артистка надела укороченную леопардовую шубу и черные ботинки на высоких каблуках и платформах.

Ранее в августе голливудский актер Бен Аффлек неожиданно сменил имидж на фоне слухов о предстоящем разводе с певицей Дженнифер Лопес.

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      Карина Черных
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