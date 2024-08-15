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14:34, 15 августа 2024Россия

Мать пострадавшей в Судже девочки рассказала о спасшей ее детали при ударе дрона

RT: в Судже пострадавшую при обстреле ВСУ девочку спасла мягкая игрушка

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Судже Курской области пострадавшую при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) девочку спасла мягкая игрушка. О спасшей дочь детали RT рассказала ее мать.

По словам матери, начиненный металлическими шариками дрон ударил по авто и залетел в открытый люк машины. На автомобиле девочку с братом эвакуировали дядя с тетей.

Как рассказала женщина, девочка в этот момент держала в руках мягкую игрушку — ростового кота. Ребенку удалось избежать серьезных травм, как у ее брата — у мальчика травма черепа, осколки разлетелись внутри, его прооперировали. У девочки повреждено только колено, из которого вытащили три осколка, отметила мать.

Тетя детей, которая тоже была в машине в момент атаки беспилотника, почти не пострадала. У ее мужа диагностировали множественные осколочные ранения, ему также провели операцию.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются 10-й день.

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      Елена Торубарова
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