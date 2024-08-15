Названа разница между ценами на новостройки и вторичное жилье в крупных городах

ЦИАН: разница между ценами на новостройки и вторичное жилье составляет 17 %

В крупных городах России новостройки оказались дороже вторичного жилья на 17 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИАН.

Цены на первичном рынке оказались выше, чем на вторичном, в 34 из 37 проанализированных компанией городов. Сильнее всего разрыв в сторону новостроек наблюдается в Сочи и Новокузнецке (по 41 проценту), в Перми (35 процентов), Челябинске (34 процента), Нижнем Новгороде (30 процентов).

В группу городов, где жилье в новостройках дороже вторичного, попали как локации с небольшими объемами первичного рынка в расчете на одного жителя и значительными объемами ветхого и морально устаревшего жилого фонда, так и города с очень высокими ценами в новостройках.

«Вторички» оказались дороже первичного жилья только в Махачкале, Ставрополе и Севастополе. В этих городах разрыв в ценах составляет 4–16 процентов. Минимальная разница наблюдается в Махачкале, максимальная — в Севастополе.

Разрыв в ценах между сегментами за год вырос на 13 процентов, поскольку цены в новостройках растут быстрее, чем на вторичном рынке. За год цена квадратного метра на первичном рынке в среднем выросла на 19 процентов, на вторичном — на 13 процентов.

Ранее была названа стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры Москвы на вторичном рынке жилья. Им оказался лот стоимостью 4,52 миллиона рублей, расположенный в Новой Москве на третьем этаже пятиэтажного дома 1992 года постройки.