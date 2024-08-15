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06:03, 15 августа 2024Бывший СССР

Полковник рассказал о тактике ВСУ в Курской области

Полковник Матвийчук: ВСУ в Курской области используют американскую тактику

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главной особенностью боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области является использование противником тактики разведывательно-боевой деятельности, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что это осложняет противостояние ВСУ.

«Части, которые прорвались на нашу территорию, перешли к режиму разведывательно-боевой деятельности. Это чисто американская тактика: мелкие группы выходят на маршруты, ведут разведку, в случае необходимости — боевые действия, [пытаясь найти уязвимые места]», — сказал Матвийчук.

Он объяснил, что в таком формате крайне сложно перекрыть дорожные направления, по которым продвигается противник, так как ВСУ ищут пути обхода, не обозначенные на картах.

Ранее стало известно, что в районе пгт Коренево подразделения ВСУ продолжили попытки обойти районный центр. Сообщалось, что украинские ДРГ смогли на какое-то время пройти дальше него, пытаясь перерезать трассу на Рыльск, но затем были отброшены.

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      Варвара Кошечкина
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