Российские высшие учебные заведения вошли в рейтинг самых успешных университетов мира

ARWU: семь высших заведений РФ вошли в рейтинг самых успешных университетов мира

Целых семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года. Такие данные приводятся в исследовании шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy, на которое ссылается РИА Новости.

В рейтинг попали Московский государственный университет (МГУ, попал в группу 101-150), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ, 401-500), Московский физико-технический институт (МФТИ, 501-600), Уральский федеральный университет (УФУ, 601-700), Высшая школа экономики (ВШЭ, 701-800). Также в списке значатся Новосибирский государственный университет (НГУ, 801-900) и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех 801-900).

Уточняется, что в 2023-м в исследование ARWU попали девять российских высших учебных заведений. В этот раз в рейтинг не вошли Московский государственный медицинский университет (МГМУ) и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ).

ARWU — это ежегодное исследование, которое публикуется с 2003 года с целью выявления самых успешных университетов мира на основе прозрачной методологии и объективных сторонних данных.

Ранее стало известно, что в России выросло число студентов, довольных своим вузом. По данным ВЦИОМ, доля удовлетворенных учебой за год поднялась с 60 до 64 процентов. Теперь гордость за свою alma mater испытывают 58 процентов студентов.