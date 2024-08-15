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10:24, 15 августа 2024Экономика

Сбербанк рассказал о спасении денег своих клиентов от мошенников

Сбербанк: за январь-июль 2024-го клиенты смогли спасти от мошенников ₽180 млрд

Фото: Unsplash

За первые семь месяцев 2024 года Сбербанк помог своим клиентам спасти от мошенников личные средства — это порядка 180 миллиардов рублей. Об этом рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов, передает РИА Новости.

Он отметил, что Сбербанк сохранил деньги клиентов от подозрительных мошеннических операций. Например, по итогам 2023-го это около 300 миллиардов рублей, в то время как с января по июль 2024-го — 180 миллиардов. Таким образом, как констатировал зампредседателя правления банка, «мошенники не снижают свою активность».

Наиболее частыми мошенническими схемами все еще остаются телефонные звонки якобы от правоохранительных органов и Центрального банка России. Под разными предлогами псевдо-специалисты просят перевести деньги на так называемый безопасный счет. Также часто встречаются схемы со взломом личных кабинетов на сайте «Госуслуги» и звонки от якобы операторов сотовой связи с предложением продлить договор.

«Независимо от сценария цель преступников обычно сводится к тому, чтобы через взломанные аккаунты оформлять займы в микрофинансовых организациях», — объяснил Кузнецов. Он добавил, что бороться с таким мошенничеством несложно — надо просто отключить возможность авторизации на сайтах МФО через «Госуслуги».

Помимо этого, зампредседателя правления Сбербанка вспомнил историю, когда мошенники почти что лишили людей не только личных сбережений, но и жилья, при этом оставив их с долгами. Пожилая пара из Москвы почти потеряла собственную квартиру — два месяца мошенники водили за нос граждан, уверяя, что им надо снимать деньги со счетов, и указывая на кредиты в банках. Все деньги россияне должны были передавать курьеру. Когда дело дошло до продажи собственности, близкий родственник жертв начал пытаться их отговорить, но супруги пошли дальше — до самой сделки. Тогда же член их семьи обратился в Сбербанк и попросил заблокировать операцию.

В офисе банка передали информацию в подразделение Сбера, которое защищает средства клиентов. Тогда уже общими усилиями продажа квартиры была остановлена.

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      Варвара Кошечкина
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