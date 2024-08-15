Стали известны планы Турции по закупленным у России С-400

Аналитик Озер: Турция разместит закупленные у России С-400 в Ливии

Турция реализует альтернативный план и разместит закупленные у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в Ливии. Такое мнение выразил турецкий аналитик Энгин Озер, передает РИА Новости.

«Турция могла бы разместить С-400 в Ливии для защиты аэропорта, где развернуты комплексы беспилотников турецкой армии. Таким образом будет соблюдено соглашение, а отношения с Москвой не испортятся. Поскольку системы расположены в Ливии и активированы за пределами воздушного пространства НАТО — это может позволить Анкаре освободиться от санкций», — допустил эксперт.

По его словам, Анкара может реализовать этот альтернативный план, так как, согласно договору, «она не может передавать, продавать или передавать на использование эти системы третьим странам».

6 августа турецкий политик Джавит Чаглар заявил, что Турции нужно продать купленные в 2017 году у России ЗРК С-400.