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11:44, 15 августа 2024Экономика

Стало известно о планах Украины приватизировать экс-завод Дерипаски

Власти Украины собрались провести приватизацию Николаевского глиноземного завода

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Высший антикоррупционный суд на Украине принял решение передать Николаевский глиноземный завод (НГЗ), принадлежавший российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, в государственную собственность. Об этом сообщает местный портал Liga.net.

Согласно судебному вердикту, в собственность государству перешли 100 процентов корпоративных прав НГЗ. Кроме того, у Дерипаски изъяли 150 заводских зданий и более 200 транспортных единиц. Уточняется, что в настоящее время украинский Фонд госимущества занимается регистрацией вышеуказанного имущества, принадлежащего ранее российскому бизнесмену. Это необходимо для наполнения уставного капитала НГЗ.

Как только этот процесс будет завершен, местные власти получат право провести масштабную приватизацию данного имущества и найти частного покупателя. В местном Фонде госимущества, являющегося единственным учредителем предприятия с 20 марта 2024 года, подтвердили намерение передать эти активы в частную собственность. Однако имена возможных претендентов раскрывать не стали.

Николаевский глиноземный завод перешел в госсобственность по решению Высшего антикоррупционнного суда в феврале 2023 года в рамках санкций против Дерипаски. В актив государства перешли активы бизнесмена на общую сумму 273 миллиона долларов. Помимо НГЗ власти Украины получили право распоряжаться компаниями по добыче полезных ископаемых «Глуховский карьер кварцитов», «Хустский карьер» и «Жежеловский карьер».

Что касается дальнейшей судьбы НГЗ, то до марта 2024-го корпоративные права на завод принадлежали компаниям «Алюминий Украины» (13,96 процента) и «Гуардон Украина» (86,04 процента). Однако в начале весны их вывели из перечня учредителей. Теперь на Украине будут искать новых владельцев этого предприятия.

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      Анатолий Акулов
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