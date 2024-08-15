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18:20, 15 августа 2024Экономика

Уоррен Баффет вложился в магазин косметики и детали для самолетов

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета купил акции Ulta Beauty и Heico

Фото: Dennis Van Tine / Globallookpress.com

Финансовый холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway вложился в сеть магазинов косметики и производителя запасных частей и деталей для самолетов и реактивных двигателей. Об этом говорится в поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форме 13-F компании «оракула из Омахи».

Во втором квартале 2024 года Баффет добавил в свой портфель ценные бумаги двух новых компаний — 690,1 тысячи акций Ulta Beauty на сумму 266,3 миллиона долларов и 1,04 миллиона акций Heico на сумму 85,37 миллиона долларов (стоимость активов приводится на конец квартала). Общая стоимость портфеля Berkshire Hathaway по итогам квартала при этом сократилась до 279,97 миллиарда долларов по сравнению с 331,7 миллиарда в январе-марте.

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Всего Berkshire Hathaway владеет бумагами 41 фирмы, основная доля активов холдинга в 30,09 процента портфеля приходится на Apple, хотя она и сократилась почти вдвое, до 400 миллионов акций (в первом квартале — 40,8 процента). Холдинг Баффета также полностью продал свою долю в IT-компании Snowflake и Paramount Global.

Сокращать инвестиции в Apple из-за проблем в бизнесе компании Баффет начал в первом квартале 2024-го. Согласно данным формы 10-Q, рыночная стоимость акций бигтеха в портфеле Berkshire тогда упала до 135,4 миллиарда долларов. По подсчетам CNBC, это составляло примерно 790 миллионов акций, тогда как на конец четвертого квартала 2023 года их было 905,56 миллиона.

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