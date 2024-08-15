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10:53, 15 августа 2024Мир

В США признали бесполезность вылазки ВСУ в Курскую область

Экс-советник Госдепа Карден: вылазка ВСУ в Курскую область не имеет смысла

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеет смысла, так как Киев проигрывает в конфликте. Такое мнение выразил бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте США Джеймс Карден, его слова передает The American Conservative.

«В конечном итоге Киев проигрывает в конфликте. Решение ВСУ атаковать Курскую область не имеет смысла и демонстрирует Москве тот факт, что на Украине не с кем говорить об урегулировании конфликта», — отметил экс-советник.

По мнению Кардена, ВСУ не смогли бы совершить вылазку в Курскую область «без одобрения и материальной поддержки стран Запада, в частности США».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не участвовал в планировании нападения.

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      Дарья Устьянцева
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