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13:50, 15 августа 2024Культура

Владимир Пресняков отменил концерты из-за болезни

Владимир Пресняков отменил концерты в Светлогорске из-за воспаления легких

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Вернувшийся из семейного отпуска в Европе Владимир Пресняков отменил два концерта в городе Светлогорске. Об этом сам певец сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пресняков должен был выступить в городе дважды — 15 и 16 августа. Отмену выступлений в театре эстрады «Янтарь-Холл» артист объяснил заболеванием.

«Мне надо неделю полечиться. К сожалению, вынужден перенести концерт, который очень ждал, тем более после отпуска» — рассказал музыкант.

Сообщается, что на данный момент оба выступления перенесены на другие даты — 10 и 11 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что на отдыхе в Испании Пресняков воссоединился с сыном, который сейчас проживает в США.

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      Андрей Шеньшаков
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