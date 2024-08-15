Яблочный Спас — народное название христианского праздника Преображение Господне. В этот день принято посещать богослужения, освящать яблоки и другой урожай, а также собираться за одним столом с семьей и друзьями, наслаждаясь тематическими блюдами и душевной беседой. О других традициях праздника, его истории и приметах, а также о том, что приготовить на Яблочный Спас, рассказывает «Лента.ру».

Когда отмечают Яблочный Спас в 2024 году

В России Преображение Господне, известное также как Яблочный Спас, отмечают каждый год 19 августа. В 2024-м праздник выпадает на понедельник.

Яблочный Спас приходит после Медового (14 августа) и предшествует Ореховому (29 августа).

История праздника

Преображение Господне, или Яблочный Спас, приходится на середину Успенского поста, посвященного Успению Пресвятой Богородицы, и занимает важное место в церковном календаре. Его относят к числу двунадесятых праздников — это основные 12 дат, которые отмечаются христианской церковью.

В чем же суть праздника? Согласно Евангелию, однажды Иисус Христос предложил трем апостолам — Петру, Иакову и Иоанну — отправиться на гору Фавор для молитвы. Но привычное для них действо превратилось в настоящее чудо — произошло преображение Спасителя, он открыл людям свою божественную природу: внезапно «вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белой, блистающей». Тогда же к Христу явились ветхозаветные пророки Моисей и Илия.

Памятник яблоку-антоновке в Курске был создан по эскизам В. Клыкова и открыт 19 августа 2008 года в праздник Преображения Господня Фото: Павел Просветов / Фотобанк Лори

В этот же день отмечали Суккот — праздник, в который у евреев принято возводить шатры под названием кущи, — таким образом они почитают память о своих странствиях. Петр предложил также построить три шатра — для Иисуса, Моисея и Илии («При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии»).

После того как Петр выдвинул эту идею, на небесах появилось облако, из которого прозвучал голос: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте». У апостолов после произошедшего не было и доли сомнения, что сам Иисус и есть одна из ипостасей Господа. После этого они оставили Христа одного и решили не рассказывать никому о случившемся.

Этот момент, когда проявилась настоящая природа Сына Божьего, стал основой празднования Преображения Господнего. При этом праздник был установлен не только для укрепления в вере всех христиан, но и как напоминание о том, какое преображение ждет их самих в Царствии Небесном

Активно праздновать Преображение Господнего начали в IV веке. Именно тогда в честь события, случившегося с Иисусом на глазах его учеников и пророков, Елена — мать римского императора Константина Великого — построила на горе Фавор храм.

Как Преображение превратилось в Яблочный Спас?

При чем же здесь яблоки? Дело в том, что в самом Израиле и Римской империи и других странах, где изначально отмечался этот праздник, на Преображение было принято освящать плоды нового урожая, в частности винограда, так как именно он созревает к торжеству и используется для приготовления вин, необходимых для причастия.

Фото: Надежда Чичерова / РИА Новости

В России же виноград доступен далеко не на всей территории, зато примерно в это же время начинается сбор урожая яблок. Так что в нашей стране традиция несколько видоизменилась, и именно яблоки в этот день начали приносить в храм и освящать молитвой «На освящение начаток овощей (плодов)».

Традиции праздника

Посещение служб и освящение яблок

Как уже было сказано выше, в день Преображения Господня верующие прежде всего стремятся посетить богослужение, исповедоваться и освятить свой урожай яблок. Во время праздника в церквях проводят торжественные литургии. При этом священнослужители облачаются в белые рясы, символизирующие тот свет, что исходил от Иисуса во время преображения.

Сбор яблок

Многие предпочитают и сам сбор урожая яблок начинать именно в этот день (с ним же зачастую потом и идут в церкви). Как отмечает историк Анна Некрылова в книге «Русский традиционный календарь», издревле считалось, что плоды, собранные в Преображение Господне, смогут дольше храниться и будут лучше на вкус. Потому, например, ранее владельцы крупных садов даже ставили рядом с яблонями икону Преображения и приглашали священника — для благодарственного молебна.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Масштабные «столованья»

По данным Некрыловой, в прошлом в некоторых регионах России в день Яблочного Спаса также устраивались общие угощения, их называли «столованьями». Так, в церковном дворе ставили несколько столов с различными яблочными угощениями: выпечкой, квасом и так далее.

Кстати, в день Преображения верующим разрешено делать некоторые послабления в посте: можно позволить себе рыбу и немного красного вина. Остальная еда на столе должна оставаться постной

При этом древняя народная традиция требует, чтобы до Преображения люди воздерживались от употребления яблок. Анна Некрылова объясняет это тем, что раньше существовала вера, будто яблоки, которые не ели до праздника, будут переданы умершим детям в Рай.

Церковь тем не менее не поддерживает подобные суеверия. В Типиконе (Уставе Православной Церкви) действительно есть правило, запрещающее монахам есть виноград до его освящения, однако это ограничение связано лишь с принципом «сначала Богу — потом нам».

Угощение малоимущих

Суть «столованья» в том, чтобы продемонстрировать свою щедрость, этому способствует и другая традиция — угощать во время Яблочного Спаса нуждающихся. В старину об этом говорили: «На Второй Спас и нищий яблочко съест».

И, конечно, как и в любой значимый православный праздник, 19 августа следует избегать ссор, сплетен, громких застолий, а также нельзя заниматься тяжелым физическим трудом

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Приметы на Яблочный Спас

Какая погода установилась во время Яблочного Спаса, такая будет и на Покров.

Если 19 августа сухо — осенью также будет мало дождей.

Если в Преображение Господне ясно и солнечно — это к морозной зиме.

Сырость и облачность в день Яблочного Спаса — к промозглой осени.

Если деревья к этому дню уже успели пожелтеть — осенние холода стоит ожидать в ближайшие дни.

Рецепты на Яблочный Спас

Как можно догадаться, на Яблочный Спас яблоки являются главным ингредиентом всех блюд. Приведем варианты вкусных и оригинальных рецептов, которые стоит приготовить к этому празднику.

Каждый из них можно адаптировать под требования поста. Вместо яиц можно использовать растертый банан, а сливочное масло можно заменить любым растительным вариантом.

Шарлотка

Шарлотка с яблоками — не просто вкусный десерт, а настоящая кулинарная классика, которая легко готовится в условиях домашней кухни.

Ингредиенты

4-5 средних яблок (желательно кисло-сладких);

150 г сахара;

100 г сливочного масла (мягкого)

2 яйца;

150 г муки;

1 чайная ложка разрыхлителя теста;

1 чайная ложка корицы (по желанию;)

щепотка соли;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

сахарная пудра для посыпки (по желанию).

Приготовление

Подготовка яблок. Яблоки тщательно промыть, очистить от кожуры и удалить сердцевину. Нарезать их на тонкие ломтики. Если хочется, чтобы яблоки приобрели дополнительную пряность, можно немного посыпать их корицей. Приготовление теста. В глубокой миске взбить яйца с сахаром до образования пышной светлой массы. Постепенно добавлять мягкое сливочное масло, продолжая взбивать смесь до однородности. Добавить ванильный экстракт. Добавление муки. Смешать муку с разрыхлителем теста и щепоткой соли. Постепенно ввести сухие ингредиенты в яичную массу, тщательно перемешивая лопаткой или ложкой до получения однородного теста. Формирование пирога. Разогреть духовку до 180°C. Взять форму для выпечки диаметром 22-24 см, смазать ее сливочным маслом и присыпать мукой, чтобы пирог легко выпекался. Вылить половину теста в форму, равномерно распределить его по дну. Сверху уложить половину яблочных ломтиков. Затем добавить оставшееся тесто, аккуратно распределяя его, и сверху уложить оставшиеся яблоки. Выпекание. Поместить форму в разогретую духовку и выпекать около 40-50 минут. Готовность проверять деревянной палочкой — она должна выйти сухой из центра пирога. Если поверхность не слишком сильно зарумянивается, можно накрыть форму фольгой. Охлаждение и подача. Вынуть пирог из духовки и дать ему немного остыть в форме. После этого аккуратно переложить шарлотку на решетку, чтобы она полностью остыла. По желанию, перед подачей посыпать сахарной пудрой для придания дополнительного вкусового акцента.

Салат с яблоками

Фото: DronG / Shutterstock / Fotodom

Яблоки в салатах — это не только необычно, но и вкусно. Они придают блюду легкую сладость и хрустящую текстуру.

Ингредиенты

2 крупных яблока (лучше всего кисло-сладкие);

100 г салата романо или айсберг;

50 г грецких орехов;

100 г сыра фета или козьего сыра;

1 маленькая красная луковица;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 столовая ложка яблочного уксуса;

1 чайная ложка меда;

соль и черный молотый перец по вкусу;

несколько веточек свежей петрушки для украшения.

Приготовление

Яблоки. Яблоки тщательно промыть, удалить сердцевину и нарезать их тонкими ломтиками. Чтобы яблоки не потемнели, обрызгать их лимонным соком или сразу поместить в чашку с водой и небольшим количеством уксуса. Салат. Листья салата промыть и обсушить. Затем нарвать их руками на крупные кусочки и выложить в большую миску. Орехи и сыр. Грецкие орехи слегка обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета, чтобы раскрыть их аромат. После остывания порезать орехи крупными кусочками. Сыр фета нарезать кубиками или раскрошить руками, если он мягкий. Лук и заправка. Красную луковицу нарезать тонкими кольцами. Для заправки в небольшой чашке смешать оливковое масло, яблочный уксус, мед, соль и черный молотый перец. Хорошо перемешать до получения однородной массы. Сборка салата. В миску с салатом добавить яблоки, орехи и сыр. Вылить подготовленную заправку и аккуратно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом. Подача. Переложить салат в сервировочную тарелку, украсить свежей петрушкой. Подавать сразу, чтобы яблоки и салатные листья сохранили свою свежесть и хрустящую текстуру.

Вареники с яблоками

Фото: Antonov Serg / Shutterstock / Fotodom

Ароматные, сладкие и слегка кислые яблоки в сочетании с мягким тестом создают уникальный вкус, который придется по душе практически каждому.

Ингредиенты

Для теста:

2 стакана пшеничной муки;

1 яйцо;

1/2 стакана воды (может понадобиться немного больше);

1/4 стакана растительного масла;

1/2 чайная ложки соли.

Для начинки:

4-5 средних яблок (кисло-сладких);

1/2 стакана сахара;

1 чайная ложка корицы;

1 столовая ложка лимонного сока;

1 столовая ложка крахмала (для загустения начинки).

Для варки:

2-3 литра воды;

соль по вкусу.

Приготовление